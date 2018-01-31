"Так выглядит свертывание демократии". "Национальные дружинники" пришли помогать голосовать депутатам в Черкассах

В Черкассах "Национальные дружинники" пришли на заседание городского совета, где рассматривался вопрос принятия бюджета на 2018 год.

Как сообщило местное издание Прочерк, пришедшие на сессию горсовета активисты стояли между рядами в сессионном зале и при рассмотрении проекта решения по бюджету не выпускали депутатов из зала.

В итоге бюджет одобрили с пятой попытки.

"За этот документ с пятой попытки на сессии проголосовали 22 городских избранника, еще 12 — воздержались и один высказался против. Они поддержали проект главной сметы, согласованный исполнительным комитетом с правками постоянных комиссий. Впрочем, без учета предложений, касающихся бюджета развития", - отмечается в сообщении на официальном портале городского совета Черкасс.

Подтвердил нахождение на сессии дружинников местный блогер Андрей Шокотко.

"Пока не расстреливают и даже не бьют, просто напялили маски и демонстрируют силу, стоя в проходах. Примерно так выглядит свертывание демократии, даже такой фейковой как у нас. Видимо, наши главнюки устали играть в демократию, устали имитировать демократию. До сих пор имитируют ради репутации на Западе, чтобы бабло давали, но репутация просрана, так что потемкинская деревня не нужна", - пишет Шокотко.

Он отметил,что такие действия ему напоминают события 2014 года в Донецке:

"И мне это сильно напоминает 2014 год, Донецк, Паша Губарев заходит в облсовет, где запугивает депутатов: "Кто не спрятался - я не виноват". Тогда еще все смеялись, а потом не до смеха было. Завел Пашу в облсовет тогдашний главмент области Романов. А этих, в масках, кто завел?".

Как сообщалось ранее, в городе Кременчуг Полтавской области между активистами Национальных дружин и сотрудниками патрульной полиции произошла драка. Конфликт начался после того, как активисты пытались обрисовать фасад кафе "Метрополь" и наклеить на него плакаты. После задержания полицейскими одного из активистов другие стали его отбивать у полиции и началась потасовка с файерами и газовыми баллончиками. Полицейские задержали одного человекаи отвезли в райотдел, куда впоследствии к нему приехали активисты с шинами и устроили пикет.

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