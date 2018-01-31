Вопрос ребром от Супрун. Или ребальзамирование Пирогова, или лечение онкобольных

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила о том, что представители Национального музея-усадьбы Н. И. Пирогова обратились к правительству с просьбой выделить 199 034 гривен на ребальзамирование тела ученого.

Министр ключевого ведомства убеждена, что эту сумму можно потратить более рационально. На своей странице в Facebook Супрун организовала опрос, где каждый может высказать по данному вопросу свое мнение.

"На эти деньги можно купить, например, больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто есть запрос от регионов на этот препарат. Или иных лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам", - написала она.

Чиновник убеждена, что сам Николай Пирогов не поддержал бы инициативу своих последователей и направил бы крупную сумму на нужды тех, кому они необходимы. А процедура ребальзамирования, подчеркнула она, все равно уже никому не поможет.

На момент написания новости в опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек. Из них 76% убеждены, что средства лучше направить на лечение, а 24% поддерживают идею ребальзамирования Н.И.Пирогова.

Мнения комментаторов под опросом на странице Супрун разделились.

"Пирогов – великий ученый, первым изобрел наркоз, чем помог в свое время избавиться от страданий и чем помогает до сих пор. Он сам разработал рецепт своего бальзамирования, а ученик совершил после его смерти. 200 тысяч гривен - неужели это такая большая сумма, чтобы начать подобную манипуляцию общественным мнением? Я всесторонне поддерживаю и пропагандирую медицинскую реформу и вашу деятельность, которую считаю прогрессивной, хотя и не врач по специальности. Но в этом вопросе - я вас не понимаю", - возмутилась Елена Михайловская.

"Уважаемая Ульяна Супрун. Спасибо, что Вы начали такую практику опроса в ФБ. Делайте это чаще с целью определения приоритетов и оправдания ожиданий граждан от Вас - государственного служащего!", - написал Иван Демченко.

"Уверен, что можно найти деньги и на Пирогова, и на онкобольных детей! У многих чиновников в министерствах - это месячная зарплата... 200 тысяч! Смешно", - прокомментирован Александр Зелений.

"Мне стыдно, что такой вопрос вообще стоит на уровне государства, в котором чиновники тратят на себя такие суммы ежедневно, не задумываясь. Ставлю на голосование - содержание Верховной Рады или ребальзамирование, лечение?", - написала Виктория Лякина.

"В самом вопросе уже манипуляция, ведь ответ очевиден. Вы же работаете в МОЗ, чтобы достать на все деньги. Не справляетесь - уходите!", - написала комментарий Татьяна Панченко.

Опрос будет завершен через 6 дней.

Напомним, Николай Пирогов (1810-1881) - врач, основоположник военно-полевой хирургии и анестезии. Он был первым доктором, который настаивал на широком использовании антисептиков. Он считал, что эти препараты незаменимы, особенно в хирургии. Многое делал для развития медицины в Российской Империи. Медик полностью отдавал себя науке и обществу. Не прошли мимо него и войны. Пирогов побывал на Крымской Войне, кавказской и русско-турецкой. За годы военно-полевой медицинской практики им были придуманы различные эффективные способы эвакуации раненых с поля боя, а также их последующего лечения.

Пирогов был крупнейшим исследователем свойств эфирного наркоза. Его разработки способствовали тому, что наркоз нашел широкое применение в стационарах и военно-полевых условиях. Ученый разработал методы ухода за ранеными, сделал ряд открытий по предотвращению развития гниения тела. Пироговым были усовершенствованы гипсовые повязки. Многие открытия и инновации великого ученого актуальны и сегодня.

Незадолго до смерти исследователь сделал ещё одно открытие — предложил новый способ бальзамирования умерших. Именно по этой методике было забальзамировано тело самого Пирогова, хранящееся в специальном склепе в церкви села Вишня Винницкой области.

Как ранее сообщалось, в конце 2017 года депутаты проголосовали за финансирование медицинской реформы, которая внесет изменения в финансовые взаимоотношения врач-пациент.