Стало известно время прощания и похорон Леонида Каденюка

Скоропостижно скончавшегося первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка проведут в последний путь в Киеве в пятницу, 2 февраля.

Церемония прощания состоится в Клубе Кабинета Министров (по улице Институтской, 7) с 11:00 до 13:00, сообщает "Укринформ".

Похоронят Каденюка на Байковом кладбище о 14 часов.

Напомним, Леонид Каденюк умер в Киеве в парке Царское Село, ему было 67 лет. Он один раз летал в космос и за полет получил звание Героя Украины.

Ранее свидетели рассказали о вероятной причине смерти Леонида Каденюка.