Пережил брата на три года. СМИ напомнили трагические подробности о семье Леонида Каденюка

В то время как причину смерти Леонида Каденюка сейчас устанавливают эксперты, стало известно трагическое обстоятельство из семейной биографии первого космонавта независимой Украины.

Ближайший друг Каденюка рассказал, что три года назад его брат-близнец умер так же внезапно во время пробежки, пишет ТСН.

Как известно, 67-летний Леонид Каденюк умер накануне во время утренней пробежки по парку. Предварительно сообщают, что смерть наступила из-за сердечного приступа.

Напомним, ранее было названо время прощания и похорон Леонида Каденюка.