В Киеве прощаются с Леонидом Каденюком

В пятницу, 2 февраля, в Киеве прощаются с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком.

Траурное мероприятие проходит в Клубе Кабинета министров (ул. Институтская, 7), его онлайн-трансляция размещена на странице телеканала "Прямий" в Facebook.

В частности, попрощаться с нашим выдающимся соотечественником пришли бывшие президенты — Виктор Ющенко и Леонид Кравчук.

Напомним, Леонид Каденюк умер 31 января в возрасте 67 лет в Киеве в парке Царское Село. Возможная причина смерти космонавта — сердечный приступ. Его похоронят в Киеве на Байковом кладбище.