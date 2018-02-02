В Минздраве назвали число онкобольных и рассказали, как предотвратить заболевание раком

В Украине более 1 миллиона граждан имеют онкологические заболевания, а риску заболеть раком подвержен каждый четвертый мужчина и каждая 6 женщина.

Кроме того, ежегодно регистрируется более 130 тысяч новых случаев онкозаболеваний сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как рассказали в Минздраве, минимум треть случаев заболеваний раком можно предотвратить. Прежде всего, не нужно начинать или отказаться от курения.

Отмечается, что сигареты являются причиной многих видов рака: легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и даже шейки матки.

Не менее опасно злоупотребление алкоголем. Результаты исследования ВОЗ свидетельствуют, что риск рака возрастает с увеличением потребления алкоголя.

Кроме того, важно проходить профилактические обследования. Каждая женщина должна проходить обследование у маммолога раз в год: до 40 лет — это ультразвуковая диагностика, после — обязательная ежегодная маммография. Если рак молочной железы обнаружить на I стадии, он излечим в 95% женщин.

Сейчас каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Еженедельно от рака молочной железы умирают более 100 украинок.

Мужчинам нужно проходить профилактический осмотр у уролога. У 21% украинских мужчин рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях. Причина не только в том, что в Украине нет культуры профилактики у уролога, но и на ранних стадиях рака простаты, когда болезнь можно вылечить, она не проявляет симптомов. Значительно снижает риск рака регулярная физическая активность, здоровый вес и здоровое питание.

Ведомство отчитывается, что в течение года в 2 раза увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% — для лечения рака у детей.

Благодаря оптимизации расходов на ряд программ в 2017 году сэкономили 100 млн грн. Их перераспределили на закупку препаратов для лечения взрослой онкологии.

Напомним, ранее ученые рассказали, какая еда в 100 раз повышает риск возникновения рака.