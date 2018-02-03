В Киеве участники акции у Десятинного монастыря подрались друг с другом, опубликовано видео

В субботу, 3 февраля, в Киеве активист Алексей Сердюк на акции у Десятинной церкви избил радикала Дмитрия Резниченко.

Видео, на котором зафиксирована драка, в Facebook обнародовал журналист Василий Крутчак.

Сердюк подошел к Резниченко и попросил комментарий для "Всемирного Броварского телевидения". Тот ответил ему нецензурно, после чего Середюк ударил Резниченко кулаком в лицо.

Мужчины упали на землю, после чего находившиеся рядом стали из разнимать.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, 25 января, в Киеве активисты организации "С14" пришли к Десятинной церкви и начали ломать и срезать "болгаркой" конструкции часовни УПЦ МП на ее территории.