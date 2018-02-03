"Нацдружины" в действии". В Киеве пытались свалить забор возле строящейся электростанции — журналист

В субботу, 3 февраля, на киевском массиве Осокорки группа молодых людей при поддержке около 30 членов "Национальной дружины" попытались снести забор на строительстве электростанции.

При этом свалить ограду помещала полиция, рассказал на своей странице в Facebook сообщил журналист Роман Бочкала.

"Сегодня наблюдал Нацдружину в действии. На Осокорках. Человек 30. С иголочки форма, выправка. Между собой разговоры - валим забор и уходим до приезда полиции. Забор абсолютно законный. Ограждает строительство электроподстанции. Застройщик реализует данный проект по заданию мэрии. В пиковые периоды на левом берегу возможны отключения света, не хватает подстанций. Зачем громить? Респект патрульной полиции. Вместе с нарядами прибыл спецназ. Пару "активистов" успели снести секцию забора. Валили люди в "штатском". А дружинники были группой поддержки вандалов. Приезд полиции отрезвил ситуацию", — написал журналист.

Он добавил, что один из полицейских рассказал, что после этого они едут на другой вызов, тоже связанный с дружинниками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией.