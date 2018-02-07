СБУ задержала в Одессе террориста-агента ФСБ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе террориста "ДНР", прибывшего на Одесчину для выполнения задач, поставленных перед ним кураторами из российского ФСБ.

Соответствующее сообщение в среду, 7 февраля, опубликовала пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР"", – говорится в тексте.

Также известно, что в июле 2014-го он находился на передовых позициях боевиков в Шахтерском районе Донецкой области и непосредственно воевал против украинской армии.

После выезда в Россию мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. В дальнейшем он получил задание от кураторов вернуться на Одесчину и собирать информацию об обстановке в регионе, в первую очередь – о том, как обстоят дела в прилегающих к Приднестровью районах. Ему также поставили задачу "отработать" нелегальные каналы проникновения оттуда на территорию Украины.

Сотрудники СБУ получили оперативные сведения о прибытии боевика-шпиона в Одессу с территории аннексированного Россией Крыма, и задержали его.

Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст.258-3 УК Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе задержали подозреваемую в подрыве автомобиля полковника СБУ.