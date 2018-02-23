В правительстве рассказали, сколько задач Украина выполнила по "Соглашению об ассоциации с ЕС"

Уровень выполнения Украиной "Соглашения об ассоциации с ЕС" по состоянию на 2017-й составляет 41%.

Такая информация содержится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции "Итоги имплементации ''Соглашения об ассоциации"", сообщает портал "Европейская правда".

Согласно документу, уровень выполнения задач по выполнению "Соглашения…", за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%.

Наиболее низкая успеваемость – у Верховной Рады. Парламент выполнил только 33% от запланированного количества задач. Несколько лучший результат выполнения у тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%. В отчете указано также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении "Соглашения…" в отраслях "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" − по 100%. Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нидерландах отменили закон о референдуме, блокировавший ассоциацию "Украина - ЕС".