На Донбассе оккупанты сколачивают спецотряды для подавления протестов мирного населения — разведка

На оккупированной территории Донбасса российские власти создают специальные отряды для подавления акций гражданского неповиновения, сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные власти с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях востока Украины принимают меры по созданию новых так называемых "военизированных структур, или подразделений охраны", с так называемыми "полицейскими функциями". Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет под предлогом охраны общественного порядка подавление любых акций гражданского неповиновения", — сказал Гуцуляк.

Он отметил, что комплектование новых структур личным составом осуществляется за счет так называемых "резервистов", которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале этого года.

Напомним, ранее с штабе АТО предупреждали, что на Донбассе боевики планируют серьезные провокации.