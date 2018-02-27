Актриса рассказала, как "подменяла" Тимошенко во время выступлений на митингах

Актриса Юлия Максименко, которая озвучивала в политическом мультфильме "Сказочная Русь" Юлию Тимошенко, рассказала, как использовали ее голос в избирательной кампании главы партии "Батьківщина".

По ее словам, лично она не знакома с Юлией Владимировной, хотя несколько раз пришлось помогать экс-премьеру, пишут Вести.

"В 2010-м меня пригласили в "Батьківщину", когда Тимошенко сорвала голос на митинге и не могла говорить, а они снимали фильм об украинках, которые работают за границей. Тимошенко должна была за кадром что-то озвучивать, но у нее совершенно не было голоса, сроки поджимали, и позвали меня, чтобы я озвучила. Как они просили, я ее тихим голосом начитывала текст и в какой-то момент заметила, что они сами путаются, где голос Тимошенко, а где мой. После записи к нам вышел достаточно популярный политик и попросил меня поговорить голосом Тимошенко. Обычно после этого люди смеются, но, услышав мою имитацию, он даже не улыбнулся, напротив, как-то напрягся. Кстати, потом мой голос не использовали в ролике", — говорит актриса.

Вторая встреча с представителями "Батьківщини" состоялась во время избирательной кампании в парламент. Тимошенко для агитролика записала текст, но в это время она уже находилась в тюрьме, а там была плохая акустика. Ко мне обратилась какая-то контора, приехали в 22:00, обложили всю мою квартиру подушками, чтобы звук не был гулким. А я должна была кричать что-то, как на митинге, голосом Тимошенко. Уж не знаю, что обо мне в тот момент думали соседи", — смеется Юлия Максименко.

Но на голос Тимошенко есть спрос не только у политиков, говорит Максименко.

"Осенью у друзей была свадьба и меня попросили в образе Юлии провести выездную церемонию. Так что Тимошенко меня в принципе финансово поддерживает и помогает реализовывать свои проекты", — рассказала актриса.