Блогера-"порохобота" Мирослава Олешко неизвестные закидали яйцами, фото, видео

После нападения пообещал написать заявление в суд.
Известного украинсого пропрезидентского блогера Мирослава Олешко закидали яйцами под Днепровским судом города Киева.
Соответствующую информацию вместе с фотографиями опубликовал на своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко.
"Сегодня прямо спланированные атаки, Крысин получил зеленкой в больнице, а Мирослава Олегко заюросали под Днепровским судом. Мирослав подозревает в этом Шабунина", - сообщил Барабошко.
Сам Олешко заявил, что предполагает, кто оказался заказчиком акции.
Блогера Мирослава Олешко забросали яйцами под Днепровским судом from Страна.ua on Vimeo.