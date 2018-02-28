В Раде хотят легализовать частные военные кампании

Народный депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей сообщил, что в Верховную Раду в скором времени будет внесен законопроект о легализации частных военных кампаний (ЧВК).

Он считает, что частные военные компании в Украине – "это требование, продиктованное сегодняшними реалиями".

"Именно поэтому в ближайшее время я с народным депутатом Дзензерским ("Народный фронт" – ред.) планирую зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать их функционирование. Задача — максимально проработать все аспекты подобной деятельности и создать действенный законный механизм, который поможет тысячам наших ребят качественно себя реализовывать в этой сфере", — написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп также отметил, что немаловажно четко разделить работу ЧВК и 447 статью Уголовного кодекса.

"Параллельно я планирую создание рабочей группы, чтобы привлечь к доработке не только добровольцев, военных и представителей ЧВК, но и их американских и европейских коллег — нам важен действенный механизм, а не очередной популистический пакт", — заявил Дейдей.

Ранее в России назвали численность ЧВК "Вагнера" и количество погибших в Сирии наемников.