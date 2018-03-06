Подрезало авто. В Киеве броневик вылетел на обочину и перевернулся

В Киеве возле станции метро "Нивки" на путепроводе автомобиль подрезал военную бронемашину KRAZ Cougar, она вылетела на обочину в снег и перевернулась.

Cougar двигался по проспекту Победы в сторону станции метро "Святошино", в нем было два человека, им не понадобилась помощь медиков, сообщает "Информатор".

По данным издания, броневик ехал в крайнем левом ряду, когда его подрезало другое авто.

После ДТП в сторону "Святошино" образовалась серьезная пробка, во время переворачивания бронемашины путепровод хотели закрыть для движения. На месте происшествия работала полиция и скорая помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее СМИ писали, что в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичная и Институтская — возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Узнать больше об инциденте можно здесь.