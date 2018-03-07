ДТП с авто из кортежа Порошенко. Пострадавший в реанимации, его готовят к операции

Пенсионера — 87-летнего жителя Киева, которого в центре столицы сбил автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко, находится в реанимации.

Пожилого мужчину готовят к операции на ноге, рассказал его сын ТСН.

"... Администрация президента держит слово и помогает", — сказал мужчина, но не уточнил характер помощи.

Напомним, 6 марта в центре Киева — на пересечении улиц Шелковичная и Институтская — возле офиса партии "5.10" президентский кортеж сбил пожилого мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что пострадавший признал себя виновным в ДТП.