Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя

Арсен Аваков заявил, что мужчина сделал признание, придя в себя.
88-летний пенсионер, который днем 6 марта в центре Киева был сбит автомобилем из кортежа президента Петра Порошенко согласился с тем, что в дорожно-транспортном происшествии виноват он сам.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Украинским новостям, подтвердив, что мужчину сбила машина из кортежа президента.
"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила)", - сказал министр.
Ранее инцидент с пенсионером прокомментировали у самого Порошенко.
По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.