Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял вину на себя

88-летний пенсионер, который днем 6 марта в центре Киева был сбит автомобилем из кортежа президента Петра Порошенко согласился с тем, что в дорожно-транспортном происшествии виноват он сам.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Украинским новостям, подтвердив, что мужчину сбила машина из кортежа президента.

"Он пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил (правила)", - сказал министр.

Ранее инцидент с пенсионером прокомментировали у самого Порошенко.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.