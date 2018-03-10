У Авакова рассказали, сколько длилась спецоперация по разоблачению Рубана

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Артема Шевченко, спецоперация правоохранителей по разоблачению руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этой и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, — это убедительно, и результат уже есть весьма достойный", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

Он также читает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

"Для меня достаточный объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, что имеет спецслужба в своем распоряжении. Мне они кажутся достаточно убедительными", — сказал он.

Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "неслучайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.