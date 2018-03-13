Социологи выяснили, сколько процентов украинцев недовольны зарплатой

Своей заработной платой недовольны 85% граждан Украины.

Ежемесячным доходом доволен каждый десятый украинец, что составляет 12%. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

Результаты социологического среза демонстрируют тенденцию недовольства своей зарплатой в большей степени у женщин. Негативно оценивают свои доходы и пожилые граждане страны. Отмечается, что жители областных центров к своим ежемесячным доходам относятся более оптимистично, нежели проживающие в периферийных регионах.

Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и оккупированных областей Донбасса. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Напомним, ранее социологи обнародовали результаты опроса, согласно которому к палаточному городку под украинским парламентом, который до депортации возглавлял экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, 55,5% украинцев относятся отрицательно.