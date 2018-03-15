Возвращение Надежды. Савченко прилетела в аэропорт "Борисполь": фото и видео

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко 14 марта прибыла в аэропорт "Борисполь" рейсом из немецкого Мюнхена.

По прилету нардепа встречала родная сестра Вера Савченко. Об этом сообщает интернет-газета Страна.

"Во время поездки встретила очень много приятных людей, в том числе наших, украинцев, которые, к сожалению, вынуждены были уехать зарабатывать деньги за границу, поговорили, как развивается бизнес в Украине, кто чем живет..." – сказала Савченко.

Нардеп ответила на вопрос журналистов в связи с заявлением ее коллеги из "Народного фронта" Андрея Терерука о том, что она находилась на территории России.

"Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам все станет понятно", - заявила она.

Напомним, ранее Савченко сообщала о своих намерениях прервать заграничную командировку для явки на допрос в СБУ в связи делом о задержании Владимира Рубана.

Позже в Facebook пресс-служба нардепа анонсировала брифинг с участием Савченко, который запланирован на 15 марта.