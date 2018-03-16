В Киеве к российскому посольству принесли окровавленную голову свиньи: фото

К голове свиньи был прикреплен документ.
В Киеве возле здания посольства Российской Федерации на бордюре оставили окровавленную голову свиньи.
Соответствующее фото опубликовал Олег Богачук на своей странице в Facebook.
"16.03.2018. Киев. Посольство РФ", — сказано в подписи под фото.
Отметим, что к голове свиньи также был прикреплен документ, содержание которого неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что на акции активистов во Львове "Путина" в памперсе поставили на колени перед консульством РФ.
18 февраля, в Киеве представители националистических организаций провели акцию под названием "Смерть России" и разбили окна в офисах Россотрудничества и банков РФ.