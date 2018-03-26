Глава украинского антикоррупционного агентства рассказала, когда уйдет с поста

Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак объявила о том, что срок истечения ее полномочий истекает в ближайшую среду, 28 марта, а также о своей готовности передать пост новому человеку.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи", - говорится в тексте.

Корчак также выразила надежду, что новый глава агентства будет избран в самом скором времени − на внеочередном заседании.

Напомним, сообщалось о том, когда планирует уйти в отставку глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.