C-Инжиниринг получил награду Инженерное достижение года

Компания "С-Инжиниринг" получила награду в номинации "Инженерное достижение года" Национального морского рейтинга Украины за разработку и внедрение технологии автоматического управления загрузкой поточно-транспортной линии сыпучих материалов SENUMAС, сообщает пресс-служба компании.

SENUMAС — это запатентованная современная комплексная система управления загрузкой поточно-транспортной конвейерной линии с инновационными технологиями оптимизации. Работа технологии основана на теории гарантированного управления и функционирует на базе цифрового двойника предприятия, что соответствует концепции Industry 4.0.

Технология позволяет решить сразу несколько базовых проблем всех элеваторов и перевалочных комплексов:повысить производительность отгрузки; минимизировать влияние человеческого фактора на работу всего комплекса; снизить затраты энергии.

Данная технология была успешно внедрена в перегрузочном комплексе COFCO International (г. Николаев) и "Новотех-Терминал" (г. Одесса).

Практический опыт внедрения показал, что технология позволяет увеличить производительность поточной конвейерной линии минимум на 10,2%, и сократить расход электроэнергии на 11%, или 170 МВт с каждого миллиона тонн переваленного груза. Уникальная украинская технология не имеет аналогов в мире.

"Хотим выразить благодарность организаторам за то, что Рейтинг выделяет компании, разрабатывающие собственные инновационные технологии. Ни для кого не секрет, что отечественные технологии востребованы и актуальны для инвестиционных проектов не только в Украине, но и за ее пределами. Гордимся, что технология SENUMAC — на 100% украинская разработка. Мы видим огромный научный потенциал нашей страны и уверены, что Украина будет развивать отечественную инженерию и машиностроение", — сообщил председатель правления холдинга SE Group International Батыр Аннаев.