Украина не разорвала соглашение с Россией о поставках вооружения. Оно само закончилось

Действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники между Украиной и Россией прекратило действовать с 28 марта.

Об этом 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации сообщил МИД России.

"28 марта прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года", — отмечается в сообщении.

Напомним, в МИД Украины подготовили варианты разрыва договора о дружбе с Россией. Информацию озвучила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Кроме того, Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией. Такое решение на заседании правительства было принято 21 марта. В РФ данное решение назвали "антиукраинским угаром". Украинское государство уничтожает доставшееся ему от СССР наследство в "передовых отраслях", считают в российском МИДе.

Читайте также

Киев разорвал экономическое сотрудничество с РФ: что изменится для экономики Украины