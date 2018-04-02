В Генштабе рассказали, скольких украинцев призовут весной на воинскую службу

В Украине весенный призыв-2018 на срочную воинскую службу стартует во вторник, 2 апреля.

Соответствующую информацию обнародовал замглавы Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

По его словам, на военную службу до конца мая 2018-го планируется призвать 15190 человек.

Артеменко также рассказал, как будут распределять призывников: в Вооруженные силы Украины - восемь тысяч девятьсот девяносто человек; Государственная специальная служба транспорта - тысяча человек; Государственная пограничная служба - тысяча двести человек; Нацгвардия Украины - четыре тысячи человек.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали о том, сколько человек призовут в ВСУ весной 2018-го.