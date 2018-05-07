Суд арестовал воевавшего на Донбассе бразильца Лусварги

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял под стражу бразильца Рафаэля Лусварги, который обвиняется в пособничестве боевикам самопровозглашенной "ДНР".

"Коллегия судей считает оправданным содержание обвиняемого под стражей. Домашний арест или залог не могут применяться к лицам, обвиняемых по такой статье как 258 Уголовного кодекса", - цитирует решение суда Громадське.

Согласно постановлению инстанции, Лусварги задержан на 60 суток.

Напомним, участники националистической общественной организации С14 и партии "Национальный корпус" задержали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который ранее получил срок за участие в военных действиях на стороне террористической группировки "ДНР".

Позже адвокат обвиняемого заявил, что посольство Бразилии в Украине отказалось выдавать документы для возвращения на родину бразильцу Рафаэлю Лусварги,