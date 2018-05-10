В Киеве националисты сорвали ЛГБТ-мероприятие

В Киеве группа неизвестных сорвала мероприятие о правах сексуальных меньшинств под названием "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России".

"На наше мероприятие, запланированное на 19.00 в UnderHub, напали. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворвались внутрь", - сообщили в Facebook представители правозащитной организации Amnesty International Ukraine.

Организаторы подчеркнули, что среди нападавших были активисты организации "Правый сектор".

"По свидетельствам присутствующих, среди нападавших - председатель киевского представительства "Правого сектора". Именно тот, который отличился фразой "Я буду по вам стрелять" во время срыва дискуссии в рамках Docudays", - добавили в Amnesty International.

Пострадавшие подчеркнули, что встреча касалась петиции к президенту "О защите традиционных ценностей и института семьи", которая в Сети набрала необходимых 25 тысяч голосов.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" отметил, что виновником инцидента является арендодатель, который отказался предоставить помещения после обнародования темы мероприятия. Однако организаторы отказались уходить, ссылаясь на подписанный договор.

"После этого арендодатель вызвал группу поддержки, которая приехала, после чего и произошла перепалка", — отметил Тракало.

В полиции подчеркнули, что проверяют обстоятельства инцидента и впоследствии дадут ему правовую квалификацию.

В Полтаве активисты Национального корпуса сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества". Они забрали агитационную продукцию и выбросили ее в мусорный бак.