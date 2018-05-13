Йехонатан, Фрида и Вадя Ротор. Названы самые экзотические имена киевлян 2017 года

В 2017 году поменяли свои имена 1554 киевлян, а среди них попадались и весьма экзотические.

Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав изменили имена на Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон, рассказали в Главном управлении юстиции столицы.

А Ольгу, Наталью, Оксану, Ларису, Марию, Евгению, Юлианну, Юлию, Лилию, Лидию, Людмилу, Ирину, Екатерину стали называть Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялия, Эйна.

Две девушки выбрали себе новое имя — Рина.

Также сообщается, что мужчина, который в 2011 году официально стал Джеймсом Бондом, в 2017 году вернул себе свою фамилию и имя.

По статистическим данным, экзотические имена себе выбирали киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения.

Напомним, ранее были названы самые популярные имена новорожденных.