Погода в Украине 13-14 мая обещает дожди и холод: когда потеплеет

Погода в Украине 13-14 мая дождливая и прохладная, но синоптики уже высчитали, когда украинцам ждать потепления.

"В Украине сегодня диванно-книжная или диванно-сериальная погода. Дождь и холодный ветер. Который, правда, периодически раздвигает облака и демонстрирует вялые солнечные просветления. Но небо красивое. Немного теплее на западе, но все равно облака если не дошли, то дойдут", – отметил синоптик Наталья Диденко 13 мая у себя в Facebook.

По ее данным, в понедельник, 14 мая, еще ожидаются дожди, но на востоке и юге страны уже будет менее облачно. "Холодная погода, + 14-18 градусов, еще будет преобладать в Украине", – добавил Диденко.

А вот теплеть в Украине начнет со вторника, 15 мая.

"Киевлянам сегодня периодически дождь стучит в оконные или автомобильные стекла. В бретельках или шортах не походишь. Завтра также временами дождь, порывистый ветер и 16 градусов. Потеплеет с 15 мая", – заверила синоптик.

Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 13 мая в Украину пришло похолодание и практически все регионы накрыло дождями и грозами.

Средняя температура воздуха – +17-20 градусов. Немного прохладнее будет на западе Украины. Там столбики термометра отпустятся до +16-18 градусов. В Карпатах днем воздух прогреется до +11-16 градусов.

На востоке температура воздуха также снизится, там обещают +15-18 градусов. Днем возможен кратковременный дождь, местами грозы.

На юге Украины тепло – +16-19 градусов, местами до +23 градусов. Днем возможна гроза.

На севере страны облачно с прояснениями, дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит +6-12 градусов, днем + 13-19 градусов.

Погода в Киеве 13 мая будет прохладной: воздух прогреется до +15-17 градусов. Ночью будет прохладно, +10-12 градусов.

14 мая погода в Украине также будет дождливой и прохладной:

А вот 15 мая, по данным Укргидрометцентра, дождей уже ждать не стоит. Столбики термометров также резко пойдут вверх.

Ранее синоптик спрогнозировала, какой месяц лета в Украине будет самым дождливым. В нашей стране на протяжении всего летнего сезона не стоит ожидать засухи, отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что Украину ждет аномально жаркое лето. Температура +35-40 по стране будет все три летних месяца, заявил Николай Кульбида.

Напомним, погода в мае-2018 в Украине обещает "африканскую жару". Существенных осадков не ожидается.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.