"Грозы, местами шквалы": в Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье до конца суток, 20 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы, местами шквалы в ряде регионов.

"До конца суток 20 мая в центральных, южных и восточных областях Украины грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении пресс-служба ГосЧС.

Отметим, что сегодня в Украине ожидались осадки во всех регионах, кроме Закарпатской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской области.

Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +21 на западе, от +17 до +20 - на севере, от +19 до +24 - на востоке, от +22 до +24 - на юге, от +18 до +23 - в центре.

Напомним, ранее синоптики предупредили украинцев о непогоде.