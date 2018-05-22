В центре Львова умерший польский турист пролежал два часа

На Кафедральной площади во Львове внезапно умер пожилой турист из Польши, который гулял по голоду вместе с супругой.

Журналист Марьяна Романяк, которая стала очевидцем событий, сообщила в Facebook, что поляку неожиданно стало плохо, он упал, однако скорая помощь приехала на место инцидента лишь спустя 20 минут и уже не смогла спасти.

Свидетель происшествия рассказывает, что после констатации смерти медиками, к телу поляка приехали сотрудники полиции и судмедэксперт, и лишь впоследствии тело было отправлено в морг.

"Тело мужчины почти два часа лежало на улице!" – возмутилась Марьяна Романяк и добавила, что жену умершего отвезли в консульство Польши.

По информации полиции Львовской области, вследствие инфаркта умер 67-летний гражданин Польши, которые приехал во Львов из города Лодзь. Отмечается, что смертельный инфаркт был для мужчины уже вторым.

Напомним, в Киеве на улице от инфаркта умер судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник, известный по скандальному делу Насирова.