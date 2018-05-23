Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве в день финала Лиги чемпионов

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу, 26 мая, — в день финального матча Лиги чемпионов — будет прохладно, осадки не ожидаются.

Днем температура воздуха составит +18 +20 градусов, а под вечер, во время матча (между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" — Ред.) — +14 +16, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Именно перед этим пройдет холодный атмосферный фронт, мы в субботу окажемся в ясном тылу фронта. Поэтому будет ясно, сухо и прохладно", — отметила Диденко.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.