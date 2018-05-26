Синоптик рассказала о погоде в Киеве на финал Лиги чемпионов и Троицу

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на выходных (в связи с празднованием Троицы в Украине их будет три) — 26-28 мая — не ожидаются осадки.

В субботу — в день финального матча Лиги чемпионов — в столице похолодает, говорится на странице эксперта в Facebook.

"... днем будет +20 +22 градуса, вечером, на время игры (между мадридским "Реалом" и английским "Ливерпулем" — Ред.), +15 +18 градусов. Без осадков", — отметила Диденко.

По ее словам, "единственный нюанс субботы — порывистый северо-восточный ветер". "На Троицу в столице — без осадков, +21 +23 градуса. В понедельник — солнечно, сухо, +24 градуса", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.