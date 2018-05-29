Доверенное лицо Путина угрожал Бабченко убийством за день до смерти журналиста

Одно из доверенных лиц президента России Владимира Путина угрожал Аркадию Бабченко.

Об этом сообщал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter сам журналист за день до того, как на него было совершено покушение.

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"Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве", - написал Бабченко и далл ссылку на пост в фейсбуке. Стоит отметить, что сейчас пост по ссылке удален или доступен только для друзей.

Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве. https://t.co/xr1eVRFdRX — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) May 28, 2018

Напомним, вечером 29 мая в Киеве выстрелами в спину застрелили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Последний свой пост на странице в Facebook он посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.