"Его казнили". Соцсети и коллеги - об убийстве Аркадия Бабченко

29 мая 2018, 23:20

Смерть известного журналиста стала потрясением для людей.

Вечером 29 мая В Киеве убили известного российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Главред" собрал реакцию соцсетей и коллег на убийство в центре Киева.

Известный журналист Виталий Портников отметил, что организаторы войны на Донбассе убивают тех, кто говорит о них правду.

"Война продолжается не только на Донбассе. Она продолжается и на улицах Киева. И то, что ее организаторы убивают тех своих сограждан, которые осмеливаются говорить им правду, – отражение их представления о методах войны. Ибо на этой войне воюют с правдой, которую пытался донести Бабченко", – подчеркнул он.

Еще один известный журналист Игорь Гужва отметил, что в Украине российских оппозиционеров убивают куда чаще, чем в самой России.

"Журналист Аркадий Бабенко был застрелен в своей квартире. Еще один убитый журналист. После Павла Шеремета (у следствия нет даже версий) и Олеся Бузины (есть уже обвиняемые, но суд будет тянутся еще очень долго). И еще один убитый представитель российской оппозиции в Украине. У нас российских оппозиционеров убивают куда чаще, чем в самой России...", - написал Гужва.

Российский адвокат Илья Новиков отметил высокие человеческие качества Аркадия:

"Бабченко был веселый, честный и умный. А Путин был ху*ло и всегда останется ху*ло"

Одесский художник Александр Ройтбруд был краток. "Его казнили", - написал он.

Блогер Елена Монова считает, что в смерти журналиста будут обвинять "злочинну владу":

"В Киеве застрелен Аркадий Бабченко. По предварительной информации — в квартире, где проживал, выстрелом в спину. Значит, убийцу знал, впустил и спокойно повернулся к нему спиной. Пока долбоебы будут волать, что виновата злочынна влада, я посижу в дупле пару дней, потому что сейчас начнется"

Известный оппозиционый блогер Слава Рабинович уверен, что за удавшимся покушением на жизнь журналиста стоит президент РФ Владимир Путин:

"Убит Аркадий Бабченко. Будьте прокляты, Владимир Путин и путинисты! До двадцатого колена. И помните: вы не уйдёте от ответственности".

Известный российский кинокритик Антон Долин заявил, что Бабченко воплощал собой свободу слова:

"Одна только мысль.  Аркадий Бабченко - именно такой, каким он был, - воплощал свободу слова. С его смертью испустила дух эта свобода. Земля пухом".

Журналист Александр Дубинский считает, что убийство Бабченко станет очередным "висяком".

"Очередное убийство журналиста. Которое на 99% станет очередным "висяком". Країна нечуваної свободи слова. В которой рот тем, кто осмеливается говорить правду, затыкают свинцом, тротилом и битами. И не важно, найдётся ли в убийстве Бабченко российский или националистический след. Важно то, что это убийство стало очередным следствием разрушенной системы общественной защиты. В стране, где никто не может чувствовать себя в безопасности. Мои соболезнования родным", - написал Дубинский.

Того же мнения придержвается директор по развитию бизнеса Медиа Группа Украина Алексей Куракин: 

"Очередное убийство, очередного журналиста. Аркадий Бабченко. В европейской столице. Очередной висяк. Надеюсь, потерянные преступниками шапки-ушанки, удостоверения ФСБ и балалайки отреформированная на всю голову полиция сумеет найти? Что там Зорян и Шкиряк? С версией уже определились?"

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", -  написал журналист за девять часов до смерти.

Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко - по его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.

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