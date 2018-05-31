Резонансное ДТП в Киеве: ребенка сбила "спецмашина на спецзадании" — Нацполиция

В Киеве ДТП с 13-летним велосипедистом произошло при участии полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание.

"Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилась на улице Григоренко в Дарницком районе около 21:00. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, скорая доставила его в больницу", — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева.

Отмечается, что по факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности. Проводится осмотр места аварии и устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, в четверг вечером, 31 мая, в Киеве произошло ДТП с пострадавшими в Киеве на проспекте Петра Григоренко. По данным СМИ, автомобиль Volkswagen из кортежа президента сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе, при этом люди хотели устроить самосуд над водителем.