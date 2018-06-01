"Мы ничего не видели". Водитель спецавто рассказал, как сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель полицейского спецавтомобиля, который сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе в Киеве, заявил о том, что пострадавший сам виноват в происшествии.

По словам водителя, он ехал с коллегой по работе и не сопровождал кортеж президента, сообщает "Громадське".

"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил — он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо", — сказал он.

По словам водителя, он вместе с коллегой работает в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции Киева. Стаж его работы — 15 лет. Водитель находится в шоковом состоянии после аварии.

"Он (парень на велосипеде, — ред.) был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он выходит, упал на капот, и его отбросило потом об капот. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу мы вызвали скорую", — добавил он.

Полицейские заверяют, что ехали, не превышая скорости.

Кроме того, в Сети появилось новое видео с последствиями аварии на проспекте Петра Григоренко.

На кадрах видно, как автомобили из кортежа вереницей объезжают остановившееся после аварии авто.

С места аварии ребенка забрала скорая помощь. На данный момент известно, что у мальчика врачи диагностировали три перелома, он находится в больнице. Удар был настолько сильным, что подросток отлетел от места аварии на несколько десятков метров и с него спали кеды.

Напомним, ранее в полиции заявили о том, что ДТП с велосипедистом произошло при участии полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание.