"Сколько я себя помню, у нас плач и срач": дипломат назвал главную беду Украины

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выложил в Facebook историю о "беспомощных" украинских "активистах" и объяснил, чем они вредят своей стране.

Он рассказал, что недавно была небольшая проблема с доставкой в Украину гуманитарного груза. Помощь "симпатичному украинскому городу" предоставляла известная международная организация, названия которой посол не указал.

Груз задержался из-за растаможки. Из-за чего активисты дважды поднимали панику и начинали слать письма в международную организацию, что груз "точно украли". "И грустно добавляли от себя: так уж у нас все в Украине принято – воруют все!" – написал Щерба.

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"В конце концов, груз пришел – "беспомощные" замолчали. Но у меня большие сомнения, что эта международная организация еще хоть когда-нибудь будет передавать грузы в Украину. Там же у них "воруют все!" – отметил посол.

По его словам, "легкость, радость, энтузиазм, с которым некоторые украинцы публично унижают собственную страну, ставят себя выше своей страны – это нечто такое сугубо наше, украинское".

Он добавил, что не отрицает наличие у власти "беспомощных", но отметил, что в результате в стране с одной стороны и с другой стоит сплошной "стон египетский", на фоне которого тихо работают люди работящие и честные.

"У нас постоянно, сколько я себя помню "хуже чем сейчас еще никогда не было". Сколько я себя помню, у нас плач и срач. Друзья, такое настроение – это плохо для Украины и хорошо для тех, кто желает Украине зла. Сейчас решается: быть Украине или не быть. К сожалению, многие из своих же готовы эту Украине сжечь, чтобы только начать жизнь с чистого листа", – отметил Щерба.