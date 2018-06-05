Новый закон о ЖКХ: украинцы получат дополнительные тарифы, махинации с мусором и угрозу "домопада"

5 июня 2018, 11:58

Если в Раде не успеют добиться переноса закона, он вступит в силу уже 10 июня.

В Украине через 10 июня вступает в силу новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах".

По словам главы организации "Житловий союз України" Александра Скубченко, новые положения закона несут в себе немало неприятных новшеств для граждан Украины.

Во-первых, теперь появится плата за абонентское обслуживание - отдельной строкой от самого тарифа на оплату коммунальных услуг.

"В нее будут включены: затраты монополистов на заключение с потребителями договоров на предоставление коммунальных услуг, распределение объема потребленных услуг между потребителями и взыскание платы за потребленные коммунальные услуги. То есть потребители отдельной строкой будут платить за то, чтобы монополисты посчитали, сколько потребители должны заплатить за их услуги. Мило, да?", - пишет эксперт.

Следующим новововведением станут взносы на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета коммунальных услуг (отопление, горячая вода и централизованное водоснабжение), которые в счете будут отображаться отдельно, и которые будут оплачивать потребители.

"Представьте, приходите в маркет и покупаете на развес килограмм конфет "Белочка Петра" фирмы "Мутьшен", а в чеке читаете: конфеты – 100 гривен, обслуживание весов – 3 гривны", - приводит аналогию Скубченко. 

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Еще одним важным пунктом станет услуга обращения с бытовыми отходами. Еслисейчас вывоз бытовых отходов включен в тариф на содержание дома и придомовой территории, то с принятием нового закона – это отдельная коммунальная услуга для потребителя.

"Закон устанавливает, что единица измерения – килограмм, тонна или кубический метр, и что договора с исполнителем услуг должны быть коллективными (ОСББ, управляющая компания) или индивидуальные с каждым потребителем. Но если сейчас плата за вывоз мусора – в тарифе, то ОСББ/ЖЭК/управляющая компания копейки лишней не отдадут исполнителю по вывозу мусора. Теперь же, когда за все платит потребитель, начнутся массовые махинации. Например, по факту – вывоз мусора раз в неделю из заполненного на треть кубового мусорного контейнера, а по актам – вывоз ежедневно и полных контейнеров. А ведь это необоснованная переплата в разы! Кто проконтролирует? И мал ли соблазн управителя "подмахнуть" левые акты за откат? Деньги-то теперь не из своего тарифа, теперь-то за все потребитель отдельно заплатит. Так что мусорная мафия теперь заберет у украинцев то, что останется после энергетических монополистов", - отмечает эксперт.

Кроме того, в цене услуги на управление домом есть плата на текущий ремонт дома, но ни слова о ремонте капитальном.

"Напомню, что более 70% жилого многоквартирного фонда страны эксплуатируется уже более 50 лет без капитального ремонта. В 2016 году государство уже сбросило с себя эту проблему, по скромным оценкам – стоимостью более 1 триллиона гривен, на самих жильцов, торжественно объявив их "эффективным собственником". Никакой государственной программы нет. Более того, у государства нет даже единого реестра многоквартирных домов", - указывает Скучбенко, отмечая, что украинцам грозит "домопад".

По его словам, хотя рынок жилищно-коммунальных услуг условно и разделен на рынок коммунальных и рынок жилищных услуг, но есть одно большое "но". На потенциально конкурентном рынке жилищных услуг не создано никаких условий для конкуренции.

"Поэтому всем жильцам многоэтажек будут рассказывать, что вот теперь вы сами станете выбирать себе управителя дома, а не власть будет навязывать вам ЖЭК, но на деле – выбирать не из кого: те же ЖЭКи, только в профиль. На рынке же природных монополий – еще хуже. Вместо того, чтобы создать действенное государственное регулирование рынка, власть занята исключительно "прозрачностью" процедуры тарифообразования. Вывод: тарифы расти будут, качество услуг – нет".

В настоящий момент в парламенте стараются свдинуть перенести вступление в силу отдельных положений закона, которые необходимо дорабоать для соблюдения правовой стороны вопроса, так как новый закон не стыкуется с действующими постановлениями Кабмина, в частности в вопросах заключения договоров между поставщиками и потребителями услуг, прекращения предоставления комуслуг в случае неуплаты, начисления пени и т. д., а новые постановления еще не готовы.

Об этом рассказал первый замглавы комитета ВР по вопросам градостроительства и ЖКХ Дмитрий Андриевский, передает Сегодня.

"Могут возникнуть угрозы с прохождением нового отопсезона, вывозом мусора, так как по новому закону поставщики комуслуг формально не будут иметь права оказывать эти услуги, пока не заключены типовые договоры, а новые их варианты не разработаны. Поэтому решено перенести вступление в силу статей закона, которые касаются отопления, на 1 мая 2019 г., а обслуживания домов — на 1 января 2019 г", - сказал он.

По словам Андриевского, депутаты постараются успеть с переносом до 10 июня.

Пока что необходимые изменения в законе обсуждают в профильном комитете Верховной Рады. Согласно закону, крайний срок установки счетчиков тепла в домах - 2 августа 2018 года, а воды – еще через год. Но пока эту введение данной нормы временно отложили.

Ранее с 1 мая 2018 года в Украине урезали субсидии.

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Верховная Рада ЖКХ ЖКУ Александр Скучебнко Дмитрий Андриевский
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