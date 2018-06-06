Названа стоимость двухдневного визита Порошенко в Испанию

Госуправление делами потратило более 1,5 млн гривен на авиаперелет украинской делегации во главе с президентом страны Петром Порошенко в Испанию 2-4 июня.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Единый портал использования публичных средств.

За перелет по маршруту "Киев - Сантьяго - Мадрид - Киев" государственному авиапредприятию "Украина" был выплачен 1 млн 529,3 тыс. гривен.

В субботу, 2 июня, Петр Порошенко отправился с первым официальным за последние 22 года визитом в Испанию, в рамках визита украинский лидер провел встречи с королем Филиппом VI, премьер-министром страны Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Анной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Такжде глава государства посетил регион Галисия, где встретился с председателем правительства страны Альбертом Нуньесом Фейхоо.