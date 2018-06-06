Спасатели объяснили, почему так долго тушат пожар в Чернобыле

5 июня возник пожар в Чернобыле. Сначала загорелась трава, пламя перекинулось на деревья. В итоге горел лесной массив площадью около 10 га.

За ночь спасателям удалось побороть огонь на половине площади возгорания – это 5 га из 10 га охваченной изначально огнем территории. Сейчас в Чернобыле работают полторы сотни спасателей, также задействована авиация.

Есть версия, что это был поджог, так как Чернобыльский лес загорелся сразу в нескольких местах.

Прогнозировать, когда окончательно удастся ликвидировать пожар в Чернобыле, традиционно никто не берется. При этом спасатели заверяют, что угрозы распространения еще тлеющих очагов огня уже нет.

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"Гашение пожара усложнилось тем, что в отдельных лесных кварталах, где были очаги тления… был чрезвычайно высокий уровень радиации. Мы просто не отправили туда наземные силы для гашения огня. Их гасила авиация", – пояснил глава ГСЧС Михаил Чечеткин.

По последним данным, радиационный фон в Киеве составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень — до 30 мкР/ч). В городе Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР/ч (безопасный уровень — до 50 мкР/ч)

Подробнее о том, что лучше есть в этот период, а от каких продуктов лучше воздержаться, читайте в нашем материале Пожар в Чернобыле-2018: как защититься от радиации в домашних условиях.