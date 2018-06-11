"Прикопайте и все". На Донбассе боевики игнорируют похороны российских наемников

На оккупированных территориях Донбасса главари боевиков приказывают подчиненным без лишнего шума хоронить убитых наемников их России.

Блогер Necro Mancer опубликовал в Twitter переписку российского пособника террористов Михаила Полынкова с другими боевиками, где говорится о том, как один из "командиров" приказывал просто прикопать тело погибшего российского наемника. Речь идет об уничтоженном в 2016 году россиянине "Альхаране".

"Ушел на задание и не вернулся. Их посылают его искать. Ребята его находят. Подорвался на растяжке, оторвало обе ноги. Ребята звонят командиру: "Мол, нашли, куда везти?". Командир приказывает: "Прикопайте и все, он россиянин, не заморачивайтесь", - цитирует письмо в соцсети блогер.

Дальше в тексте письма говориться, что боевики решили по-человечески отнестись к погибшему и похоронили его. Однако засняли процесс на видео, чтобы в итоге их не обвинили в убийстве. Позже выяснили, что погибшего с позывным "Альхаран" зовут Семенов Андрей Владимирович, а в документах нашли неизвестно откуда возникший его рапорт об увольнении по собственному желанию.

Рассказ свой Полынков завершил информацией о том, что боевики попытались найти в России жену погибшего, чтобы на родине "парню" оказали какие-то почести посмертно или выдали награду.

Напомним, украинские волонтеры выложили в Facebook позитивное фото украинских бойцов, на котором те улыбаются и спокойно обедают в ожидании наступления пророссийских боевиков.