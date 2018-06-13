Отца Порошенко заподозрили в ношении незаслуженной звезды Героя Советского Союза

Пользователи Сети обратили внимание, что отец президента Украины Петра Порошенко Алексей носит звезду Героя СССР, хотя не был отмечен этой наградой.

11 июня глава государства разместил в Facebook фото ко дню рождения своего отца. "Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал Закон "О Высшем антикоррупционном суде", а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!" - написал Порошенко.

На фотографии видно, что отец президента носит (слева) награду, похожую на звезду Героя Советского Союза. Также рядом с ней прикреплена звезда Героя Украины.

Пользователь Twitter @_Alina_35_ обратила внимание, что в находящихся в открытом доступе списках Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда имени отца Петра Порошенко нет.

"Потрошенко разместил в фейсбуке фото своего папаши.На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины.Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г..никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить", - написала она.

Впрочем, пользователь Борис Лядов в комментарии к твиту отметил, что зведа Героя Советского Союза имеет другое исполнение лучей. "Это похоже на какой то юбилейный значок. Звезда соц труда, да и героя имеют другое исполнение лучей", - написал он.

Ранее бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко рассказал, как была организована и оплачена встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. По словам Телиженко, встреча лидеров двух стран была организована и оплачена через лоббистскую структуру BGR.