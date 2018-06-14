Боевые действия, потери. На Донбассе враг пытался вытеснить воинов ООС с выгодных позиций

В среду, 13 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, украинские воины вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганщине в районе Новотошковского, Новоалександровки и Новозвановки террористы безрезультатно пытался вытеснить подразделения защитников Украины с выгодных оборонительных позиций, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Во время боевых действий четверо наших бойцов получили ранения, по данным разведки, уничтожен один враг, а пять — ранены.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия у Гладосово и Зайцево, на Донецком в районе Авдеевки террористы били из минометов, а на Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались возле Талаковки и Водяного.

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.