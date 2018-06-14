Аэропорт "Жуляны" закрыли из-за аварии самолета при посадке

Международный аэропорт "Киев" им.Сикорского, известный также как "Жуляны", закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолета Bravo Airways при посадке. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом по состоянию 21:40 сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы. Причиной стал дождь, который сопровождался порывистым ветром.

Происшествие произошло с самолетом авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев. При приземлении в 20:40 он выкатился за взлетно-посадочную полосу. В это время на борту находилось 169 пассажиров. Никто из них не пострадал, все были эвакуированы и размещены в зале прилета.

На месте инцидента работает аварийно-спасательная бригада и эксперты, которые выясняют причины. Аэропорт было принято решение закрыть на пять часов до 1:00 15 июня.

Согласно расписанию, последний рейс, которому в этот вечер удалось вылететь, был в 20:00 (на Запорожье). Уже в 22:40 рейс на Варшаву отменен.

Напомним, ранее в аэропорту "Киев" в самолет, который должен был лететь в итальянский Неаполь, врезался погрузчик. Борт отбуксировали, а рейс отменили.