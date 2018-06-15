Украина перекрыла воду "ЛНР"

Украина прекратила подачу воды с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции на территорию самопровозглашенной "ЛНР".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Пятнадцатого июня около 4.00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины, а именно со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. От КП "Попаснянский районный водоканал" было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды - обесточивание насосных станций", - цитирует агентство подконтрольную сепаратистам ГУП "ЛНР" "Лугансквода".

По данным предприятия, обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900. Предположительно, место аварии находится на участке водовода от линии соприкосновения до села Обозное Славяносербского района на территории "ЛНР".

"Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды на город Луганск до 20% и скорректирован график водоснабжения потребителей. Также будут перебои с водоснабжением в селах Славяносербского района до изменения схемы водоснабжения от городских источников и заполнения магистрального водовода", - добавили в ГУП "Лугансквода".

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения "ЛНР". Остальной объем воды "ЛНР" получает автономно от Киева.

Ранее сообщалось, что в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве изменится в среднем на 49,6 процента и составит 23,17 гривни.

"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств", - директор Департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк.