В "ЛНР" попросились в Украину, но при одном условии

Один из главарей боевиков, так называемый "исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что оккупированная Луганская область готова вернуться в состав Украины, если будут выполнены все условия Минских договоренностей.

"Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное — полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", - сказал он в интервью РИА Новости.

Представитель самопровозглашенной республики заявил, что в случае реализации Украиной положений Минских договоренностей речь может идти о самостоятельности "ЛНР", но в рамках украинского государства. Он подчеркнул, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

Напомним, Украина прекратила подачу воды с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции на территорию самопровозглашенной "ЛНР".