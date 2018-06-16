В Одессе разъяренные активисты забросали консульство РФ "кровавыми" мячами: фото

В Одессе 16 июня под консульством Российской Федерации прошла акция с требованием освободить политических узников Кремля.

Как сообщает Думская, около 20 активистов провели пикет с плакатами-карикатурами на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в эти дни в России.

По словам представителей одесского отделения Автомайдана, мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, так как он проводится в стране, не соблюдающей международные законы и общечеловеческие нормы морали.

Фанаты "Черноморца" акцию поддержали, однако подчеркнули, что футбол смотреть нужно, но не забывая о стране проведения чемпионата.

Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и перебросили их через забор дипломатической миссии, символически забив голы в "ворота Российской Федерации".

Напомним, ранее в Одессе стало известно о похищении неизвестными памятника коту Морису известного сатирика Михаила Жванецкого, который находился на улице Маразлиевской.