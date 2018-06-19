"Наглость россиян, щупальца русского мира, Рада — зоопарк". Яркие цитаты Ивана Драча

Украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного руха Украины Иван Драч до Революции Достоинства — в мае 2013 года — был на чате в "Главреде".

Литератор, отвечая на вопросы читателей, сделал несколько ярких заявлений, в частности, о рассказал о наглости россиян, "щупальцах русского мира" и назвал Верховную Раду зоопарком.

Приводим Вашему вниманию цитаты писателя:

"Нахабність росіян — це нахабність агресивного імперіалістичного народу. Вони зазіхають. Але це не означає, що всі росіяни такі. І було б нашим гріхом, якби ми весь російський народ зараховували до нахабного клану. Але це не означає, що всі росіяни такі. І було б нашим гріхом, якби ми весь російський народ зараховували до нахабного клану";

"У Верховній Раді є різні люди: одних я шаную, до інших ставлюся негативно. Інколи, коли це доходить до критичної межі, то хочеться вважати, що Рада — це своєрідний зоопарк. У справжньому київському зоопарку траплялися різні труднощі: то один звір загинув, то інший. На жаль, ці проблеми зоопарку з харчуванням не відомі "зоосаду", що називається Верховною Радою: там держава дбає, щоб всі, і праведні, і грішні, нормально годувалися, тому цей "зоосад" більш випещений і захищений і від природи, і від усіляких скандалів";

"Обов'язково це питання (мовне — Ред.) буде спливати. Чим гостріше будуть заводитися політичні ігрища, тим частіше це викликатиме неконтрольовану розумом напругу";

"За "русским миром" стоять різні люди: Путін (президент РФ Володимир Путін — Ред.), патріарх Кирило (предстоятель Російської православної церкви — Ред.) та інші. Це можливість впливати опосердековано і безпосередньо на те, що відбувається, особливо в Україні";

"Мене колись вразило: приїхав патріарх Кирило, і його поселили у Володимиро-Волинському жіночому монастирі. Це робилося, щоб подратувати українських чоловіків, українську душу. Чого раптом його поселяти у жіночому монастирі? Це своєрідний ляпас, зроблений, аби показати, що "русский мир" не зупинятиметься ні перед якимми ситуаціями і робитиме свою чорну роботу";

"Не треба забувати, що "русский мир" охоплює російську культуру від Чайковського до Набокова. Непросто заперечувати щось із тенденцій "русского мира", бо це всеохоплююче поняття. Тут треба віртуозно воювати проти щупальців цього восьминога, який називається "русским миром";

"Зрозуміло, що тенденція війни йде з боку Росії, а Україна займає оборонну позицію, щоб працювала її промисловість, ГТС (газотранспортна система — Ред.) щоб була на рівні. Думаю, що Росії треба припинити воювати з Україною і дати їй змогу посісти місце серед світових і європейських народів";

"Ініціатива відмінити святкування 9 травня — велика дурниця. У Галицькому регіоні його слід шанувати як День пам'яті… До всього треба підходити розважливо й не вішати ярлики";

Напомним, Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Тележинцы тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики, он умер утром 19 июня Иван Драч умер в Киеве в Феофании. В последние годы поэт много болел.