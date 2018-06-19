В Сети опубликовали видео прорыва "афганцами" и шахтерами кордона полиции под Радой

В Сеть "залили" видеозапись момента прорыва митингующими "афганцами" и шахтерами кордона правоохранителей под зданием Верховной Рады.

Ролик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Данил Яковлев.

Согласно последним данным, в акции протесте возле здания украинского парламента принимают участие около 2 тысяч ветеранов войны в Афганистане, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов АТО и шахтеров.

Напомним, митинг стартовал утром во вторник, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады. Он быстро перерос в столкновения с правоохранителями. Затем в МВД сообщили, сколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими.